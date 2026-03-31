Derivati finanziari e asset digitali | il confine tra finanza tradizionale e criptovalute si assottiglia

Negli ultimi anni, strumenti finanziari come futures, opzioni e swap sono passati dall’ambito delle banche d’affari e dei fondi istituzionali a essere presenti anche nei mercati delle criptovalute. Questa presenza crescente ha portato a un avvicinamento tra la finanza tradizionale e gli asset digitali, riducendo le distanze tra i due settori. La diffusione di questi derivati ha coinvolto operatori di diversa natura e dimensione.

Futures, opzioni, swap: strumenti che per decenni sono stati territorio esclusivo di banche d’affari e fondi istituzionali oggi trovano una replica quasi speculare sui mercati delle criptovalute. La sovrapposizione tra finanza tradizionale e asset digitali non è più una proiezione teorica, ma un fenomeno misurabile che sta ridisegnando le regole del gioco per milioni di investitori in tutto il mondo. Chi opera sui mercati se ne accorge ogni giorno: le logiche che governano i derivati crypto ricalcano sempre più fedelmente quelle dei mercati regolamentati, con buona pace di chi considerava Bitcoin e compagni un universo a sé stante. Dai futures tradizionali ai contratti perpetui: come i derivati crypto replicano la finanza classica Per capire quanto la distanza si sia ridotta basta osservare la struttura dei prodotti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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