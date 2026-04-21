Assalto al Ferdeghini I tifosi fanno scena muta Trasferta a Catanzaro Altolà agli spezzini

Tre tifosi dello Spezia sono stati interrogati dalla Polizia dopo gli scontri avvenuti nella notte di Pasquetta presso il centro sportivo Ferdeghini, che hanno provocato il ferimento di circa dieci agenti. Durante l’interrogatorio, i tre hanno scelto di non rispondere alle domande. Nel frattempo, la squadra ha affrontato la trasferta a Catanzaro, dove i tifosi locali hanno manifestato opposizione verso gli ospiti.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre tifosi dello Spezia arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia per gli scontri avvenuti nella notte di Pasquetta al centro sportivo Ferdeghini, culminati nel ferimento di una decina di poliziotti. Ieri mattina, nel carcere di villa Andreino, l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Tiziana Lottini, nel corso del quale le tre persone arrestate all’alba di venerdì scorso dagli investigatori della Digos guidata da Edoardo Bruno, hanno preferito non rispondere. Si tratta di Alessandro Sciamanna nato nel 2000, Thomas Ryan Comiti del 1989 e Gianmarco Plicanti del 2002. I tre rispondono a vario titolo dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, possesso e utilizzo di oggetti pericolosi e travisamento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assalto al Ferdeghini. I tifosi fanno scena muta. Trasferta a Catanzaro. Altolà agli spezzini Notizie correlate Leggi anche: Il Tar ha deciso: derby senza tifosi spezzini I tifosi del Siracusa fanno una ‘colletta’ per finanziare la trasferta di Latina: un gesto d’amoreSiracusa in crisi, i tifosi si mobilitano: colletta per finanziare la trasferta di Latina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Assalto al Ferdeghini. I tifosi fanno scena muta. Trasferta a Catanzaro. Altolà agli spezzini; In arrivo altri provvedimenti per gli scontri al Ferdeghini. Il punto; L’assalto del Ferdeghini. Le telecamere al setaccio; Assalto degli ultras dello Spezia alle forze dell’ordine: restano in carcere due dei tre arrestati. Assalto al Ferdeghini. Tre giovani nei guai. Arrestati all’alba dagli agenti della DigosDovranno rispondere di resistenza e delle lesione a dieci poliziotti. Intanto è scattato il divieto di assistere alle manifestazioni sportive. Nelle prossime ore verranno interrogati in carcere dal gi ... lanazione.it L’assalto del Ferdeghini. Le telecamere al setaccioÉ destinata ad allargarsi sensibilmente l’indagine della Digos sull’assalto dei tifosi alla polizia avvenuto nella notte di Pasquetta al Ferdeghini, subito dopo il derby perso nettamente contro la Car ... lanazione.it Il Commando centrale Usa ha diffuso sui social il video dell'assalto notturno al mercantile Touska. Cosa è successo - facebook.com facebook Propaganda senza fine I coloni ebrei danno l’assalto all’ultimo villaggio cristiano della Cisgiordania occupata Al cardinale Pizzaballa viene impedito l’accesso al Santo Sepolcro La parrocchia di Gaza viene bombardata Ma signora mia i mussulmani! x.com