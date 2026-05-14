strada della discordia il silenzio del comune

A circa un mese dalla conclusione dei lavori di riparazione di una frana, una decina di residenti nella zona di San Marino di Urbino si chiedono ancora quando la strada di Monte Polo sarà completamente sistemata. La strada, situata in una zona di campagna, ha rappresentato un problema per i residenti, che attendono aggiornamenti dal Comune senza ricevere risposte ufficiali. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi utilizza quotidianamente il tratto.

"Quando sarà sistemata del tutto la strada di Monte Polo?" È quello che si chiedono una decina di residenti nella via di campagna in zona San Marino di Urbino, a circa un mese dalla conclusione del cantiere della frana che insisteva su un tratto della strada. "Lo scorso 23 aprile – dice Luca Catani, portavoce dei residenti che hanno scritto più volte al Comune – il Sindaco su queste pagine comunicava la fine dei lavori di ripristino della frana, dicendo che la strada Monte Polo era tornata percorribile in sicurezza ma che in ogni caso presto sarebbe stata asfaltata tutta, in attesa di un cantiere alla conduttura che deve effettuare Marche Multiservizi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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