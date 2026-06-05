Sicurezza previdenza e contratto | il Siulp rilancia la sfida per la dignità dei poliziotti

Da brindisireport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Siulp ribadisce l'importanza di sicurezza, previdenza e rinnovo contrattuale come elementi fondamentali per tutelare la professionalità e la dignità degli agenti di polizia. La questione viene sottolineata come prioritaria per migliorare le condizioni di lavoro e garantire un servizio efficace alla collettività. La richiesta si inserisce in un quadro di attenzione ai diritti e alle condizioni dei poliziotti, evidenziando la necessità di interventi concreti nel settore.

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BRINDISI – Sicurezza, previdenza e rinnovo contrattuale come pilastri imprescindibili per garantire non solo l'efficienza del sistema sicurezza, ma anche la dignità professionale e umana degli operatori della Polizia di Stato. Sono stati questi i temi al centro del convegno organizzato dal Siulp. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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