Sicurezza nelle stazioni il Siulp di Latina rilancia | Subito un presidio PolFer

Il Siulp di Latina ha chiesto l’installazione immediata di un presidio delle Ferrovie dello Stato all’interno della stazione ferroviaria della città. La richiesta arriva in seguito a recenti segnalazioni di episodi di microcriminalità e problemi di sicurezza nei pressi della struttura. La questione è tornata a essere al centro dell’attenzione pubblica e delle discussioni tra le autorità locali e le forze di polizia.

Latina, 26 marzo 2026 – Torna al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie della provincia di Latina. A intervenire è il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, attraverso la Segreteria provinciale di Latina, che denuncia ancora una volta l’emergenza legata agli episodi di violenza e aggressione registrati lungo la tratta ferroviaria che serve il territorio pontino. Nel mirino del sindacato c’è in particolare la mancanza di un presidio stabile della Polizia ferroviaria presso la stazione del capoluogo. Una richiesta che, sottolinea il Siulp, viene avanzata da anni ai diversi governi e che oggi torna con forza alla luce dell’ennesimo episodio di criminalità finito sulle cronache. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Controlli straordinari nelle stazioni e sui treni, le attività della polfer in CalabriaQuesta operazione testimonia il costante impegno della polizia ferroviaria nel garantire la tutela dei viaggiatori e del personale Per garantire la... Leggi anche: Più sicurezza in Brianza: "Un nuovo commissariato e un presidio della Polfer" Tutto quello che riguarda Sicurezza nelle stazioni il Siulp di... Sicurezza nelle stazioni, il Siulp di Latina rilancia: Subito un presidio PolFerIl sindacato torna a chiedere un presidio stabile dopo i nuovi episodi di aggressione sulla tratta ferroviaria che attraversa la provincia ... ilfaroonline.it Sicurezza nelle stazioni, nuova denuncia del sindacato: Serve subito un posto Polfer a LatinaLa Segreteria provinciale torna a denunciare l’emergenza sicurezza nelle stazioni ferroviarie della provincia di Latina e chiede un intervento immediato: al centro della richiesta la riapertura di un ... latinaquotidiano.it