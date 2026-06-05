Sicurezza Ponte Janare | la Provincia punta ai fondi antisismici

La provincia ha annunciato l'intenzione di chiedere fondi antisismici per mettere in sicurezza il Ponte Janare. La questione principale riguarda anche le modifiche alla viabilità tra San Lupo e San Lorenzo Maggiore, che potrebbero essere influenzate dai lavori di intervento. Restano da chiarire le risorse necessarie e le tempistiche per realizzare i lavori di messa in sicurezza, che coinvolgono anche l'adeguamento delle infrastrutture stradali.

Come cambierà la viabilità tra San Lupo e San Lorenzo Maggiore?. Quali fondi serviranno per mettere in sicurezza il Ponte Janare?. Perché un evento sismico potrebbe isolare i centri del comprensorio?. Cosa rischia l'economia agricola locale senza questo intervento strutturale?.? In Breve Progetto elaborato dagli uffici provinciali sotto la direzione dell'ingegnere Valentino Ferrara. Intervento basato su determinazione dirigenziale del Settore Infrastrutture di settembre scorso. Candidatura legata all'Avviso pubblico selettivo n. 3 del 2026. Protezione filiere olivicole e vitivinicole lungo l'asse tra Volturno e Tammaro. La Provincia punta al Ponte Janare per contrastare il rischio sismico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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