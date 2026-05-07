Salerno fondi per la sicurezza | 1,3 miliardi per i comuni della provincia

Nella provincia di Salerno sono stati stanziati 1,3 miliardi di euro destinati ai comuni per interventi sulla sicurezza e la prevenzione dei rischi idrogeologici. La ripartizione delle risorse sarà decisa in base alle esigenze specifiche di ciascun territorio, con priorità a progetti di messa in sicurezza di aree soggette a fragilità. I fondi saranno utilizzati per interventi di consolidamento, opere di prevenzione e miglioramento delle infrastrutture di protezione civile.

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? Punti chiave Quali comuni della provincia riceveranno i fondi per il territorio?. Come verranno utilizzati i miliardi per la sicurezza idrogeologica?. Chi gestirà concretamente i progetti di messa in sicurezza?. Dove si concentreranno gli interventi per prevenire il dissesto?.? In Breve Fondi stanziati dai Ministeri dell'Interno ed Economia per prevenzione idrogeologica e infrastrutture.. Interventi coinvolgeranno comuni costieri come Agropoli e centri montani come Bellizzi.. Imma Vietri sottolinea l'importanza per la messa in sicurezza di edifici pubblici.. Risorse destinate alla manutenzione di strade, ponti e scuole in tutta la provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, fondi per la sicurezza: 1,3 miliardi per i comuni della provincia Notizie correlate Comuni, Vietri (FdI): "Grazie a Governo Meloni nuovi fondi per sicurezza nei territori della provincia di Salerno"“Ringrazio il Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni per la grande attenzione riservata ancora una volta alla provincia di Salerno attraverso... Comuni, Vietri (FdI): “Grazie a Governo Meloni nuovi fondi per sicurezza dei territori in provincia di Salerno” Tempo di lettura: 2 minuti“Ringrazio il Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni per la grande attenzione riservata ancora una volta alla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salerno-Reggio Calabria resta a bassa velocità. Mancano oltre 18 miliardi per completare l’opera; Alta velocità Salerno-Reggio ferma, mancano fondi e tempi restano incerti oggi; Sanità, fondi e promesse: la sfida ora è Salerno; REGIONE CAMPANIA. FONDI PER LA SANITA’ TERRITORIALE: ECCO LA RIPARTIZIONE PROVINCIA PER PROVINCIA. COMUNI, VIETRI (FDI): GRAZIE A GOVERNO MELONI NUOVI FONDI PER SICUREZZA DEI TERRITORIPolitica: Ringrazio il Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni per la grande attenzione riservata ancora una volta alla provincia di Salerno attraverso g ... cilentonotizie.it Salerno, scuole Abbagnano e Torrione Alto tra lavori fermi e disagi per gli alunniStampaCantieri fantasma per due istituti scolastici di Salerno. Fermi i lavori – come riporta, anche in prima pagina, il quotidiano La Città oggi in edicola – per l’intervento di adeguamento sismi ... salernonotizie.it Cosa sta succedendo a Salerno il 7 Maggio 2026 "Tutte le notizie a cura della redazione giornalistica di LiraTV" Rivedi la puntata completa sul nostro sito! #cronaca #eseiprotagonista #attualità #eventiSalerno #notizie2026 #notizieLocali #Salerno #lir - facebook.com facebook