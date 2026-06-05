Ponte Janare a rischio? La Provincia cerca fondi per mettere in sicurezza uno snodo strategico del Sannio
La Provincia di Benevento ha avviato una richiesta di fondi per intervenire sulla sicurezza del Ponte Janare, un importante punto di attraversamento sulla Strada Provinciale 87, tra i comuni di San Lupo e San Lorenzo Maggiore. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’infrastruttura, considerata strategica per il collegamento tra le due aree. La richiesta di finanziamenti è finalizzata a realizzare interventi di messa in sicurezza dell’opera.
Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Benevento punta alla messa in sicurezza del Ponte Janare, infrastruttura strategica lungo la Strada Provinciale 87 (ex Statale Sannitica), tra i comuni di San Lupo e San Lorenzo Maggiore. Il presidente Nino Lombardi ha infatti approvato una delibera per partecipare all’Avviso pubblico dedicato agli interventi di prevenzione del rischio sismico sulle opere d’arte stradali situate nelle aree interne. La richiesta di finanziamento riguarda il progetto di fattibilità tecnico-economica già predisposto dagli uffici provinciali guidati dal dirigente Valentino Ferrara e approvato dal Settore Infrastrutture nel settembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Forlì snodo strategico per l’energia del futuro: al via il confronto sulla nuova Dorsale AdriaticaInizia un confronto sulla cosiddetta Dorsale Adriatica, un progetto di 600 chilometri che collegherà la Puglia alla Romagna.
"Snodo strategico per l’Italia"Il Porto di Napoli si distingue come uno dei primi in Italia a promuovere l’uso delle vie del mare per il trasporto pubblico locale.