Ponte Janare a rischio? La Provincia cerca fondi per mettere in sicurezza uno snodo strategico del Sannio

Notizia in breve

La Provincia di Benevento ha avviato una richiesta di fondi per intervenire sulla sicurezza del Ponte Janare, un importante punto di attraversamento sulla Strada Provinciale 87, tra i comuni di San Lupo e San Lorenzo Maggiore. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’infrastruttura, considerata strategica per il collegamento tra le due aree. La richiesta di finanziamenti è finalizzata a realizzare interventi di messa in sicurezza dell’opera.