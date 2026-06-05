Sicurezza lungo la costa Via al piano di salvamento

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Grosseto ha approvato il Piano Collettivo di Salvamento per la stagione balneare 2026. Il piano prevede l’organizzazione e la presenza di bagnini lungo il litorale comunale per garantire la sicurezza dei bagnanti. La misura entrerà in vigore con l’inizio della stagione estiva e rimarrà attiva fino alla fine del periodo balneare. La decisione riguarda tutte le aree di spiaggia gestite dal Comune.

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Grosseto, 5 giugno 2026 – Il Comune di Grosseto ha approvato il Piano Collettivo di Salvamento per la stagione balneare 2026, volto a garantire la sicurezza dei bagnanti lungo il litorale comunale. Il servizio è attivo dal 1° giugno e durerà fino al 15 settembre 2026 nel tratto compreso tra il lato sinistro dell’emissario San Leopoldo, in località Fiumara a Marina di Grosseto, e l’inizio del Parco della Maremma in località Principina a Mare. Un ulteriore tratto di costa in località Marina di Alberese sarà coperto dal servizio dal 1° luglio al 31 agosto 2026. Il piano, realizzato in collaborazione con gli operatori balneari e i concessionari, prevede anche misure informative sulle spiagge libere e una specifica cartellonistica per segnalare le aree non sorvegliate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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