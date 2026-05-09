Servizio di salvamento e sicurezza dei bagnanti l' assessore Di Cocco | Uffici al lavoro

L’assessore alla Marina del Comune di Latina ha annunciato che gli uffici stanno lavorando per assicurare la continuità del servizio di salvataggio e sicurezza dei bagnanti dopo la revoca dell’appalto. La decisione ha suscitato attenzione tra i frequentatori delle spiagge e le associazioni coinvolte, che attendono aggiornamenti sulle misure adottate per la gestione delle prossime stagioni estive. La ripresa delle attività è al centro delle attenzioni delle autorità locali.

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