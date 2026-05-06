Estate sicurezza e decoro | la prefettura prepara il piano per il mare e la costa
La stagione estiva nel Salento coinvolge aspetti che vanno oltre il turismo, richiedendo attenzione alla sicurezza, all’ordine pubblico e al decoro delle aree costiere. La prefettura sta predisponendo un piano specifico per la gestione del mare e della costa, con l’obiettivo di coordinare le risorse e le misure necessarie per garantire il rispetto delle normative e la tutela dei cittadini e dei visitatori.
LECCE – La stagione estiva, per il Salento, non è solo una questione turistica. È anche un banco di prova per la sicurezza, l’ordine pubblico, il decoro, la tutela del mare e la capacità del territorio di gestire flussi, economie e comportamenti non sempre compatibili con il rispetto delle regole.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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