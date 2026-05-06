Estate sicurezza e decoro | la prefettura prepara il piano per il mare e la costa

La stagione estiva nel Salento coinvolge aspetti che vanno oltre il turismo, richiedendo attenzione alla sicurezza, all’ordine pubblico e al decoro delle aree costiere. La prefettura sta predisponendo un piano specifico per la gestione del mare e della costa, con l’obiettivo di coordinare le risorse e le misure necessarie per garantire il rispetto delle normative e la tutela dei cittadini e dei visitatori.