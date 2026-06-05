Sicurezza di strade ponti e fiumi | stanziati oltre 1,4 milioni di euro a 20 comuni torinesi l' elenco
Sono stati destinati più di 1,4 milioni di euro a 20 comuni della provincia di Torino per interventi di sicurezza su strade, ponti e fiumi. La Regione Piemonte ha approvato i finanziamenti, che riguardano lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture comunali. Gli interventi sono stati suddivisi tra i diversi territori, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza delle aree pubbliche e delle strutture di competenza comunale.
La Regione Piemonte continua a investire nella messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture comunali, con particolare attenzione alle strade. Con il nuovo stanziamento del programma di finanziamento previsto dalla legge regionale 3878 sono stati assegnati complessivamente oltre 3,6. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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