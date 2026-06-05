Sicurezza di strade ponti e fiumi | stanziati oltre 1,4 milioni di euro a 20 comuni torinesi l' elenco

Notizia in breve

Sono stati destinati più di 1,4 milioni di euro a 20 comuni della provincia di Torino per interventi di sicurezza su strade, ponti e fiumi. La Regione Piemonte ha approvato i finanziamenti, che riguardano lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture comunali. Gli interventi sono stati suddivisi tra i diversi territori, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza delle aree pubbliche e delle strutture di competenza comunale.