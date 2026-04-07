Un senatore ha proposto un emendamento al disegno di legge sui commissari straordinari che riguarda i ponti nella città di Torino. La modifica mira a spostare al 31 dicembre 2026 la data limite per l’aggiudicazione dei lavori più urgenti, con l’obiettivo di mantenere i fondi già assegnati per le operazioni di ristrutturazione. La proposta riguarda un importo complessivo di 66 milioni di euro.

Il senatore Roberto Rosso ha presentato un emendamento al Ddl Commissari straordinari per spostare al 31 dicembre 2026 il termine di aggiudicazione dei lavori per i ponti più critici nel torinese, evitando la perdita di fondi già stanziati. La questione riguarda infrastrutture strategiche attraversate ogni giorno da migliaia di utenti, con particolare attenzione ai collegamenti di Carignano, Castiglione e Strambinello. Attualmente, la scadenza le procedure amministrative è fissata al 30 giugno 2026. Questa nuova iniziativa parlamentare nasce per rimediare a un precedente tentativo fallito. Poche settimane fa, un emendamento simile firmato da Roberto Pella, che godeva del sostegno di Anci e di un appoggio trasversale, era stato escluso dal testo finale del Milleproroghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponti torinesi: l’emendamento per salvare 66 milioni di euro

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