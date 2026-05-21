Bari attivate 974 telecamere Sicurezza la commissione antimafia | Più agenti e controlli nelle piazze

Da quotidianodipuglia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari sono state attivate 974 telecamere per rafforzare la sorveglianza in città. La commissione antimafia ha chiesto un aumento degli agenti e più controlli nelle piazze principali. La presenza del questore Annino Gargano e la stabilizzazione degli organici di polizia sono state oggetto di discussione, con l’obiettivo di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio. La questura mira a mantenere un presidio stabile e efficace per la sicurezza urbana.

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Assicurare alla città una duratura presenza del questore Annino Gargano, la copertura almeno del turn over negli organici di polizia e la stabilizzazione delle operazioni “Alto Impatto” nelle piazze cittadine dello spaccio. Sono le richieste avanzate direttamente dalla commissione consiliare Antimafia e Legalità del Comune di Bari al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in occasione della passata missione del titolare del dicastero in Puglia dopo le sparatorie per le strade di Bari a fine aprile. Ma non solo: «Abbiamo poi fortemente voluto un incontro urgente col questore di Bari per acquisire indicazioni sulle azioni di supporto che il... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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