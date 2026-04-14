Scafati Santocchio FdI | Più sicurezza vicino al liceo Caccioppoli basta pericoli in strada
Torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale a Scafati, dove crescono le preoccupazioni dei residenti per la pericolosità dell’incrocio tra Via Niglio e Via Velleca, a ridosso del liceo "Renato Caccioppoli". Dopo numerose segnalazioni e diversi episodi avvenuti nel tempo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Viabilità in crisi a Scafati, Santocchio (FdI) lancia la proposta: usare l’ex Manifattura Tabacchi per i parcheggiCon una viabilità sempre più congestionata e un numero crescente di cittadini e commercianti in difficoltà, il dibattito sulla mobilità urbana torna...
Barriere e pericoli sui marciapiedi a Scafati: Grimaldi e Velardo (Pd) chiedono interventi immediatiCamminare in sicurezza, spostarsi senza ostacoli, poter entrare in un edificio pubblico senza dover chiedere aiuto.