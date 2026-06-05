Sicindustria concluso il progetto Eureka con gli studenti | mostra a settembre

Da agrigentonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sicindustria Agrigento ha portato a termine il progetto Eureka, promosso da Federmeccanica e Confindustria a livello nazionale. La mostra finale si terrà a settembre, dopo aver concluso il percorso con gli studenti.

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Sicindustria Agrigento ha completato il percorso del progetto Eureka, promosso a livello nazionale da Federmeccanica e Confindustria. L'iniziativa punta a sviluppare nei giovani creatività, spirito di osservazione, capacità di problem solving e sensibilità verso il mondo dell'impresa e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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