Edu Kick concluso progetto contro bullismo | coinvolti studenti in tutta la Campania | FOTO
È stato completato dopo un anno il progetto “Edu kick”, un’iniziativa che ha coinvolto studenti in diverse scuole della Campania. Promosso attraverso un protocollo d’intesa tra l’Area 11 Campania del Panathlon International e la Regione, il progetto si proponeva di contrastare il bullismo e di diffondere i valori del fair play tra i giovani. Le attività si sono svolte in vari istituti della regione e hanno visto la partecipazione attiva degli studenti, con momenti di confronto e sensibilizzazione.
Si è concluso, a distanza di un anno dalla sua attivazione, il progetto “Edu kick”, iniziativa promossa nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Area 11 Campania del Panathlon International e la Regione Campania, con l’obiettivo di contrastare il bullismo e promuovere i valori del fair play tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Abandoned by family, the real heiress returns to make every traitor beg for mercy!
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