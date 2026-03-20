L’Unisannio apre le porte a 600 studenti | successo per gli eventi ‘Unistem Day’ ed ‘Eureka’

L’Università del Sannio ha accolto circa 600 studenti durante gli eventi ‘Unistem Day’ ed ‘Eureka’. Le iniziative, dedicate alla promozione della ricerca e alla diffusione della conoscenza, hanno permesso agli studenti di partecipare a laboratori, dimostrazioni e incontri con ricercatori. La giornata è stata dedicata all’approfondimento di temi scientifici e all’interazione con il territorio locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata all’insegna della ricerca, della conoscenza e dell’apertura al territorio. L’ Università degli Studi del Sannio ha accolto oggi più di 600 studenti e studentesse delle scuole del territorio in occasione di due iniziative di rilievo: la XVIII edizione di UNISTEM DAY e l’evento “EUREKA! Ricerca–Arte–Storia–Innovazione”, promosso nell’ambito di “Università Svelate” e patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Al Complesso Sant’Agostino, UNISTEM DAY ha offerto una mattinata di confronto dedicata al tema 2026 “Liberi di scegliere”, invitando i più giovani a riflettere sul proprio futuro formativo e professionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Unisannio apre le porte a 600 studenti: successo per gli eventi ‘Unistem Day’ ed ‘Eureka’ Articoli correlati Leggi anche: Open Day al liceo Gullì, la scuola apre le porte a studenti e famiglie Università di Firenze apre le porte all’iscrizione: oltre 9000 studenti interessati all’open day con foto**Università di Firenze, l’open day con oltre nove mila iscrizioni: il Polo Morgagni diventa il cuore della presentazione ateneo** Sono passati soli... Una selezione di notizie su L'Unisannio apre le porte a 600... Argomenti discussi: Università del Sannio apre alla città con EUREKA!: scienza, arte e innovazione a Sant’Agostino. UniStem Day: l’infinito viaggio della ricerca scientifica compie 18 anniL’Università degli Studi di Milano e altri 92 atenei ed istituti di ricerca ospiteranno, per il diciottesimo anno consecutivo, l’UniStem Day ... cronacamilano.it UniStem Day a Teramo, 500 studenti abruzzesi per esplorare le frontiere della ricercaL'Università degli Studi di Teramo ospiterà domani la diciottesima edizione di UniStem Day, il più partecipato evento internazionale di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole sec ... ansa.it