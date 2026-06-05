’SÌamo Francesco’ L’estate di Assisi dedicata al Santo

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Assisi si appresta a celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco con eventi e iniziative durante l’estate. La città si prepara a ospitare pellegrini e visitatori per rendere omaggio al santo, con programmi dedicati e commemorazioni. L’edizione speciale si svolge nel corso della stagione estiva, coinvolgendo diverse location e attività culturali. La celebrazione si focalizza sulla figura di San Francesco e sul suo lascito spirituale, attirando pubblico nazionale e internazionale.

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CF5>Assisi si prepara a vivere una stagione straordinaria nel segno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Da aprile a ottobre il cartellone ’Assisi Estate 2026’, promosso dal Comune insieme ad associazioni e realtà culturali del territorio, propone un viaggio tra cultura, spettacolo, paesaggio e tradizione, accompagnato dalla nuova campagna turistica ’SÌamo Francesco’. Fa parte della programmazione anche la mostra Franciscus. Fratello in arte di Michelangelo Pistoletto, allestita alla Rocca Maggiore fino al 4 ottobre; da giugno ad agosto saranno inoltre ospitate le sculture diffuse di Helidon Xhixha, comprese opere dedicate agli elementi naturali e un grande Tau ideato per la città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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