Assisi si appresta a celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco con eventi e iniziative durante l’estate. La città si prepara a ospitare pellegrini e visitatori per rendere omaggio al santo, con programmi dedicati e commemorazioni. L’edizione speciale si svolge nel corso della stagione estiva, coinvolgendo diverse location e attività culturali. La celebrazione si focalizza sulla figura di San Francesco e sul suo lascito spirituale, attirando pubblico nazionale e internazionale.

CF5>Assisi si prepara a vivere una stagione straordinaria nel segno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Da aprile a ottobre il cartellone ’Assisi Estate 2026’, promosso dal Comune insieme ad associazioni e realtà culturali del territorio, propone un viaggio tra cultura, spettacolo, paesaggio e tradizione, accompagnato dalla nuova campagna turistica ’SÌamo Francesco’. Fa parte della programmazione anche la mostra Franciscus. Fratello in arte di Michelangelo Pistoletto, allestita alla Rocca Maggiore fino al 4 ottobre; da giugno ad agosto saranno inoltre ospitate le sculture diffuse di Helidon Xhixha, comprese opere dedicate agli elementi naturali e un grande Tau ideato per la città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’SÌamo Francesco’. L’estate di Assisi dedicata al Santo

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San Francesco dAssisi e la Costruzione della Pace

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