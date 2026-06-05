Si tuffa per prendere il pallone della presidente ma cade a terra | la scena è virale
Durante una conferenza stampa sui Mondiali 2026, una persona si è tuffata per prendere un pallone lanciato dalla presidente, ma è caduta a terra. La scena è diventata virale sui social. Nessuno è rimasto ferito. La persona coinvolta si è rialzata subito dopo e ha lasciato il luogo. La presidente ha proseguito senza interruzioni. La scena ha attirato l’attenzione di chi era presente e online.
Durante una conferenza stampa dedicata ai Mondiali 2026, Claudia Sheinbaum lancia un pallone tra il pubblico come gesto simbolico. Una giornalista prova ad afferrarlo al volo, ma perde l’equilibrio e finisce rovinosamente a terra davanti alle telecamere. La presidente si avvicina subito per aiutarla a rialzarsi, mentre il video della scena diventa rapidamente virale sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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