Durante una conferenza stampa in Messico, una giornalista è caduta a terra mentre cercava di afferrare un pallone lanciato da una partecipante. Il gesto ha causato la caduta della giornalista, che si è trovata a terra mentre tentava di prendere l’oggetto al volo. Il video dell’episodio mostra la scena senza ulteriori dettagli. Non sono stati riportati feriti o conseguenze per la giornalista coinvolta.

Una giornalista è caduta durante la conferenza stampa per cercare di prendere un pallone al volo, lanciato da Claudia Sheinbaum Una scena esilarante è accaduta aCittà del Messicodove, durante la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di Calcio, che si terranno dall’11 giugno al 19 luglio, una giornalista si è lasciata prendere dall’entusiasmo. Quando la presidente del Messico,Claudia Sheinbaum, ha lanciato un pallone in platea, la cronista si è lanciata un po’ troppo per prenderlo, finendo con la faccia a terra, giù dalla tribuna. Durante una delle consuete conferenze stampa presenziate daClaudia Sheinbaum, lei, presa dall’entusiasmo, ha lanciato il pallone ufficiale dei Mondiali di calcio verso la platea, dov’erano seduti tanti giornalisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Messico, viene lanciato un pallone e una giornalista cade a terra per prenderlo | VIDEO

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Un giornalista cade rovinosamente a terra mentre tenta di afferrare la palla da calcio lanciata dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum. L’episodio è avvenuto durante la conferenza stampa quotidiana a Città del Messico x.com

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