Il pallone finisce nel fiume mentre gioca con gli amici si tuffa per recuperarlo ma viene risucchiato dalla corrente | 13enne muore sbranato dai coccodrilli

Un ragazzo di 13 anni stava giocando con gli amici quando il pallone è finito nel fiume. Nel tentativo di recuperarlo, si è tuffato, ma è stato catturato dalla corrente e trascinato sott’acqua. La presenza di coccodrilli nel corso d’acqua ha portato alla tragica morte del ragazzo, che è stato sbranato mentre cercava di riottenere il pallone. La vicenda si è verificata nelle prime ore del mattino.

Un pallone scivolato in acqua alle prime luci del mattino e l’istinto immediato di tuffarsi per recuperarlo. Quello che doveva essere un banale imprevisto durante un gioco tra ragazzini si è trasformato in una trappola mortale nel distretto indonesiano di Kutai Kartanegara. Muhammad, di soli 13 anni, non ha mai più raggiunto la riva del fiume Mahakam: dopo pochi istanti in acqua, è stato trascinato a fondo dalla corrente, aggredito e ucciso dai coccodrilli sotto lo sguardo atterrito e impotente dei suoi compagni. La dinamica. I fatti si sono verificati intorno alle 5:00 del mattino. Secondo le ricostruzioni delle autorità locali, il giovane si trovava sulle rive del corso d’acqua insieme ad alcuni coetanei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il pallone finisce nel fiume mentre gioca con gli amici, si tuffa per recuperarlo ma viene risucchiato dalla corrente: 13enne muore sbranato dai coccodrilli Per scappare dagli elefanti si tuffa nel fiume, pescatore sbranato da un coccodrillo in ZambiaL’uomo ha lottato con tutte le sue forze riuscendo ad allontanare l‘animale ma per lui era ormai troppo tardi. Indonesia, 13enne entra nel fiume per recuperare il pallone: ucciso da un coccodrillo davanti agli amiciMuhammad è stato divorato e ucciso da un coccodrillo nel fiume Mahakam, in Indonesia, mentre cercava di recuperare il pallone da calcio caduto in... Argomenti più discussi: Italia nel pallone, strade vuote e scuole calcio d’élite. Finisce così un romanzo popolare; Trieste la vince nel finale con Varese: al PalaTrieste finisce 90-89; Pisa - Torino (0-1) Serie A 2025; Sondrio sconfitto 2-1 dal Breno, playout sempre più lontani. Durante la partita tra Nola e Barletta, si verifica un episodio molto dubbio su un tiro verso la porta del Nola. Il pallone finisce vicino alla linea di portae dalle immagini non è semplice capire se abbia superato completamente la linea oppure no. L’arbitro, in col facebook