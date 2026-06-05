Si schianta con la sua moto contro un palo | 31enne ricoverato in condizioni critiche

Da parmatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della moto e aver tamponato un palo nel quartiere Spip intorno alle 24. È stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche. La polizia sta indagando sull’incidente.

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Si schianta contro un palo in piena notte mentre si trovava a bordo della sua moto. E' accaduto intorno alle 24 nel quartiere Spip. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale e delle volanti, intervenute sul posto e che ricostruiranno l'accaduto. L'uomo, un 31enne di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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