Roma 53enne con la moto si schianta contro un palo della luce a Tor Cervara | morto sul colpo

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo viaggiava a bordo di una moto Zontes 350 GK, quando ha perso il controllo del veicolo su via di Tor Cervara a Roma. Indagini della polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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