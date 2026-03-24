Roma 53enne con la moto si schianta contro un palo della luce a Tor Cervara | morto sul colpo

L'uomo viaggiava a bordo di una moto Zontes 350 GK, quando ha perso il controllo del veicolo su via di Tor Cervara a Roma. Indagini della polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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