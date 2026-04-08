Fabrizio Corona ha recentemente cambiato versione su alcune delle sue dichiarazioni passate, lasciando intendere un possibile legame con Belen. In passato, aveva affermato una cosa diversa rispetto alle sue attuali affermazioni. La questione si inserisce in un contesto di dichiarazioni spesso contraddittorie, che attirano l’attenzione dei media e del pubblico. Corona, noto per le sue vicende giudiziarie, si trova di nuovo al centro di discussioni legate alla sua credibilità.

Il confine tra verità e narrazione, quando si parla di gossip, è spesso sottile. E quando a muoversi su questo terreno è un personaggio come Fabrizio Corona, le dichiarazioni fanno inevitabilmente rumore. Negli ultimi giorni, però, più che le rivelazioni, a far discutere sono state le contraddizioni: parole che sembrano smentire altre parole, ricostruzioni che non combaciano con i fatti e un racconto che cambia a seconda del momento. Al centro di tutto, ancora una volta, c’è Belen Rodriguez. Fabrizio Corona non guarda in faccia nemmeno Belen Rodriguez: duro affondo alla ex. Nel corso di una recente puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha puntato il dito contro Maria De Filippi e Belen Rodriguez, sostenendo che l’ospitata della showgirl ad Amici sarebbe stata una mossa studiata per smentire le sue precedenti dichiarazioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma Corona sa che le bugie hanno le gambe corte? Dice una cosa ma prima sosteneva il contrario: c’entra Belen

Ma Morgan sa che le bugie hanno le gambe corte? Che figuraccia, un cantante rivela tutto: chi mente?Doveva essere uno dei duetti più attesi della serata cover di Festival di Sanremo 2026: Chiello e Morgan insieme sulle note di Mi sono innamorato di...

Gemma Galgani si è “sentita fidanzata”: Mario Lentini dice a Verissimo che non la ama, ma lei capisce il contrarioGemma Galgani, a Veríssimo, riesce in un’impresa epica: trasformare il no - chiarissimo - di Mario Lentini nel fazzoletto di terra nel quale piazzare...

Corona sa che le bugie hanno le gambe corte Dice una cosa ma prima sosteneva il contrario

Pierpaolo Pretelli risponde a Corona dopo il 'caso Signorini': Fango addosso, tutte bugie. Poi le parole sulla crisi con Giulia SalemiIl conduttore era stato tirato in ballo dall'ex re dei paparazzi nel format web 'Falsissimo'. E ora ha deciso di rompere il silenzio ... today.it

Cristina Cellai, ex Letterina: Bugie su Gerry Scotti e Silvia Toffanin/ Ho scritto a Fabrizio Corona, ma…Cristina Cellai, ex volto di Passaparola, ha detto la sua a proposito delle rivelazioni di Fabrizio Corona su Gerry Scotti e Silvia Toffanin. Non si placa l’attenzione mediatica su Gerry Scotti e ... ilsussidiario.net