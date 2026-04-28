Goncalo Ramos, attaccante portoghese, è stato proposto anche al Milan dopo aver attirato l'interesse di diverse squadre. La Juventus, che aveva mostrato interesse in precedenza, potrebbe trovarsi ora in una posizione più complessa. La trattativa con il Milan è stata confermata, mentre non ci sono ancora dettagli ufficiali sui termini dell’offerta. Mendes, agente del giocatore, ha presentato il suo nome anche ai rossoneri.

di Francesco Spagnolo Goncalo Ramos, il portoghese, che piace molto anche alla Juve, è stato offerto al Milan. Per il momento non c’è alcuna trattativa concreta. Il calciomercato entra nel vivo e, come spesso accade in queste fasi, i nomi altisonanti iniziano a circolare con insistenza tra i corridoi delle grandi squadre italiane. L’ultima suggestione, che sta accendendo i desideri dei tifosi e le scrivanie dei dirigenti, riguarda il reparto avanzato. Invece in attacco nelle ultime ore è stato offerto Gonçalo Ramos del Psg, un profilo che non ha certo bisogno di presentazioni per chi segue il calcio internazionale ad alti livelli. Dietro questa mossa di mercato c’è la regia di uno dei procuratori più influenti al mondo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goncalo Ramos, si complica la pista Juve? Mendes lo ha offerto anche al Milan. Le ultimissime sul giocatore portoghese

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