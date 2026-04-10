Hjulmand Juventus si riapre la pista che porta al centrocampista dello Sporting I lusitani sono disposti a cedere il giocatore Ma c’è un ostacolo

La trattativa tra la Juventus e lo Sporting per il centrocampista portoghese si riapre, poiché i lusitani sono disposti a cederlo. Tuttavia, il club inglese ha manifestato interesse e potrebbe inserirsi nella corsa all'acquisto. Attualmente, non ci sono ancora conferme ufficiali, e le parti coinvolte stanno valutando le condizioni prima di avanzare ulteriormente. La situazione resta in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Hjulmand Juventus, si riapre la pista che porta al centrocampista portoghese. Attenzione, però, alla concorrenza del City. Il calciomercato internazionale si accende attorno al nome di Morten Hjulmand, l’ex metronomo del Lecce che sta incantando il Portogallo con la maglia dello Sporting Lisbona. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai tabloid britannici, il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe deciso di rompere gli indugi per assicurarsi le prestazioni del danese, inserendosi con prepotenza in un duello che vede protagonista anche la Juventus. Il club di Manchester ha intensificato i sondaggi nelle ultime ore, cercando di guadagnare una posizione di vantaggio rispetto alla agguerrita concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juventus, si riapre la pista che porta al centrocampista dello Sporting. I lusitani sono disposti a cedere il giocatore. Ma c’è un ostacolo Ederson Juventus, si complica la pista per il centrocampista brasiliano? Questa big italiana si è inserita nella corsa al giocatore dell’Atalantadi Francesco SpagnoloEderson Juventus, il brasiliano resta un obiettivo non semplice da raggiungere. Juventus: abbandonata la pista HjulmandLa Juventus ha deciso di abbandonare la pista Morten Hjulmand per il centrocampo estivo 2026: il danese, ex Lecce e attuale capitano dello Sporting...