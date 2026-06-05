Tre figure di spicco di musica, moda e cinema sono state fotografate insieme in un’immagine in bianco e nero. La foto mostra una cantante, un regista e uno stilista, ritratti in modo formale e senza elementi che ne rivelino il contesto. La presenza di Charli XCX, Martin Scorsese e un terzo uomo suggerisce un momento di incontro tra queste personalità. La fotografia ha suscitato attenzione sui social per l’inedito ritratto collettivo.

Quando tre giganti di musica, moda e cinema si ritrovano immortalati in un’unica fotografia in bianco e nero, non si tratta di un semplice scatto promozionale. È una dichiarazione d’intenti, un manifesto culturale condensato in un’immagine. Charli xcx ha annunciato lunedì primo giugno la copertina del suo nuovo album, intitolato eloquentemente Music, Fashion, Film, che vedrà la luce il 24 luglio 2026. E lo ha fatto convocando nientemeno che il leggendario compositore gallese John Cale, lo stilista statunitense Marc Jacobs e Martin Scorsese, uno dei registi più importanti della storia del cinema. La foto porta la firma del regista e fotografo scozzese Aidan Zamiri, che ha saputo catturare in un singolo frame l’essenza di tre discipline artistiche apparentemente distanti ma profondamente interconnesse. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sì, quello sulla copertina di Charli xcx è davvero Martin Scorsese: ecco i 3 uomini della svolta post-Brat

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Charli XCX annuncia il suo nuovo album “Music, Fashion, Film” (e ingaggia Martin Scorsese per la copertina)Charli XCX ha annunciato il nuovo album “Music, Fashion, Film”, in uscita il 24 luglio per Atlantic Records.

John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese fotografati da Aidan Zamiri per la copertina del disco di Charli xcxJohn Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese sono stati fotografati dal regista e fotografo scozzese Aidan Zamiri.

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Martin Scorsese in copertina del nuovo album di Charli XCX reddit