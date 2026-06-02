John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese sono stati fotografati dal regista e fotografo scozzese Aidan Zamiri. Le immagini sono state scattate per la copertina di un disco di Charli XCX. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sul luogo delle sessioni fotografiche. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo al progetto o alle modalità di realizzazione delle foto.

Metti insieme il produttore discografico John Cale, lo stilista Marc Jacobs e il celebre regista Martin Scorsese fotografati dal regista e fotografo scozzese Aidan Zamiri. Un'accoppiata da far girare la testa eppure Charli xcx ci è riuscita a far immortalare tutti gli artisti per la copertina del suo disco "Music, Fashion, Film", che uscirà venerdì 24 luglio. Il disco conterrà anche i brani precedentemente usciti come "SS26" e "Rock Music". Tra le figure più significative del panorama artistico contemporaneo, Charli xcx ha costruito una carriera muovendosi con disinvoltura tra la sperimentazione e il mainstream. Il suo percorso,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese fotografati da Aidan Zamiri per la copertina del disco di Charli xcx

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Charli XCX Unveils New Album Cover Featuring John Cale, Marc Jacobs & Martin Scorsese | Music &..

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