Si intrufola all' alba da Identità Golose dietro la Scala per rubare lo champagne

Notizia in breve

All’alba, un individuo si è introdotto nel ristorante situato dietro la Scala di Milano, passando dall’ingresso di Identità Golose. Dopo aver raggiunto la cantina, ha portato via alcune bottiglie di champagne dal valore di circa 500 euro. È stato sorpreso dall’addetto alle pulizie, che ha notato il gesto e ha segnalato l’accaduto. La polizia è intervenuta per gli accertamenti.