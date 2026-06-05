Si intrufola all' alba da Identità Golose dietro la Scala per rubare lo champagne
All’alba, un individuo si è introdotto nel ristorante situato dietro la Scala di Milano, passando dall’ingresso di Identità Golose. Dopo aver raggiunto la cantina, ha portato via alcune bottiglie di champagne dal valore di circa 500 euro. È stato sorpreso dall’addetto alle pulizie, che ha notato il gesto e ha segnalato l’accaduto. La polizia è intervenuta per gli accertamenti.
In pochi attimi si è intrufolato all’interno del ristorante, poi si è diretto verso la cantina. Ha preso alcune bottiglie di champagne (per un valore di 500 euro), ma è stato scoperto dall’addetto alle pulizie. E per lui sono scattate le manette.Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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