Lo chef del ristorante La Sosta Lorenzo Barsotti protagonista a Identità Golose Milano 2026
Lo chef Lorenzo Barsotti, alla guida del ristorante La Sosta a Pisa, sarà tra i 14 protagonisti dello spazio dedicato alla cucina d’autore durante il congresso internazionale Identità Golose Milano 2026. L’evento si svolgerà nel capoluogo lombardo e rappresenta uno dei principali appuntamenti globali nel settore culinario. Barsotti parteciperà con una sua proposta gastronomica, inserendosi tra chef di rilievo provenienti da diverse parti del mondo.
Lo chef Lorenzo Barsotti, alla guida del ristorante La Sosta di via San Frediano a Pisa, sarà tra i 14 protagonisti dello spazio dedicato alla cucina d’autore in occasione del congresso Identità Golose Milano 2026, uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti dedicati alla cucina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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