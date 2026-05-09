Si intrufola al Santo per rubare le offerte | scatta l' allarme e viene arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di rubare le offerte in un noto luogo di culto. La sua intrusione ha attivato l’allarme, portando sul posto gli agenti delle volanti. Immediatamente intervenuti, hanno fermato e ammanettato il responsabile, che aveva tentato di introdursi all’interno senza autorizzazione. L’uomo ora si trova in caserma in attesa di essere sottoposto alle procedure di rito.
Non ha avuto rispetto per uno dei luoghi sacri più famosi al mondo, ma non ha fatto i conti con gli agenti della sezione "volanti" che gli hanno messo le manette ai polsi. Nei guai è finito un 21enne marocchino richiedente asilo, arrestato per furto aggravato. Nella notte tra il 7 e l'8 maggio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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