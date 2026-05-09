Si intrufola al Santo per rubare le offerte | scatta l' allarme e viene arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di rubare le offerte in un noto luogo di culto. La sua intrusione ha attivato l’allarme, portando sul posto gli agenti delle volanti. Immediatamente intervenuti, hanno fermato e ammanettato il responsabile, che aveva tentato di introdursi all’interno senza autorizzazione. L’uomo ora si trova in caserma in attesa di essere sottoposto alle procedure di rito.

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