Si ferma il sogno della Germani | Milano vince gara 4 e vola in finale Scudetto

Notizia in breve

Milano ha vinto gara 4 della semifinale playoff di basket contro Brescia, impedendo alla Germani di raggiungere la finale Scudetto. L’EA7 Emporio Armani ha sfruttato il fattore campo, controllando il ritmo della partita per gran parte del match e ottenendo così la vittoria che le permette di accedere all’ultimo turno del campionato.