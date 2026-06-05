Si ferma il sogno della Germani | Milano vince gara 4 e vola in finale Scudetto
Milano ha vinto gara 4 della semifinale playoff di basket contro Brescia, impedendo alla Germani di raggiungere la finale Scudetto. L’EA7 Emporio Armani ha sfruttato il fattore campo, controllando il ritmo della partita per gran parte del match e ottenendo così la vittoria che le permette di accedere all’ultimo turno del campionato.
La corsa della Germani Brescia verso la finale Scudetto si interrompe a Milano. In gara 4 della semifinale playoff, l’EA7 Emporio Armani sfrutta il fattore campo, impone il proprio ritmo per larghi tratti della partita e conquista il successo che vale il passaggio all’ultimo atto del campionato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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