Rana il sogno scudetto si ferma a Civitanova In finale ci va la Lube

Il cammino della squadra di pallavolo si è concluso ieri sera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, con la sconfitta che ha impedito l’accesso alla finale scudetto. La squadra, che aveva raggiunto questa fase dei playoff, non è riuscita a superare l’avversaria in quella che si può definire una partita decisiva. La finale di campionato sarà disputata dalla squadra che ha vinto questa sfida.

Il percorso della Rana Verona nei playoff scudetto di Superlega si è interrotto ieri, 18 aprile, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. La Cucine Lube ha chiuso la serie di semifinale vincendo gara 4 con un netto 3-0, ma nonostante la sconfitta per la formazione scaligera resta la certezza di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Civitanova vola in Finale Scudetto! Enorme magia Lube, Verona crolla: si rinnova la Classica con PerugiaCivitanova ha sconfitto Verona per 3-0 (25-23; 25-19; 25-20) nella gara-4 della semifinale scudetto, ha chiuso la serie per 3-1 e si è così... Sogno e rammarico, Rana Verona rimontata dalla Lube perde al tie-breakIl pubblico delle grandi occasioni ha riempito il Pala Agsm Aim ieri, 11 aprile, per assistere a una sfida infinita tra Rana Verona e Cucine Lube... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Lube non fa sconti. Finisce a Civitanova la corsa scudetto di Rana Verona; Sogno e rammarico, Rana Verona rimontata dalla Lube perde al tie-break; Per Rana Verona non c’è storia, la Lube domina 3-0 e conquista la finale scudetto; Rana Verona: oggi gara-4 di semifinale scudetto con Cucine Lube Civitanova. Pallavolo SL Scudetto – Civitanova domina gara4 elimina Verona e conquista l’11ma finale scudetto della sua storiaCucine Lube Civitanova, con la vittoria di questa sera per 3-0 contro Rana Verona in Gara 4 delle Semifinali Scudetto conquista il pass per l’atto finale, che vedrà i cucinieri sfidare Sir Susa Scai P ... ivolleymagazine.it Allianz, sogno al capolinea. Non c’è storia con VeronaL’Allianz Milano non riesce a riaprire la serie dei quarti dei playoff Scudetto e si arrende, in gara 4, alla Rana Verona: 0-3. Sono così gli scaligeri ad accedere alle semifinali. Il club del ... ilgiorno.it Si chiudono nel segno dei big gli Assoluti primaverili 2026 a Riccione. L'ultima giornata incorona Benedetta Pilato, regina dei 50 rana in 30"13 davanti a un'ottima Anita Bottazzo (30"20); entrambe le azzurre strappano il pass per gli Europei. Tra gli uomini, Sim - facebook.com facebook Benedetta Pilato si riscatta e fa suoi i 50 rana ai Campionati italiani: la pugliese agli Europei con Bottazzo - x.com