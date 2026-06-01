Sfuma il sogno della Tav Treviglio | Montecatini vince gara 5 e vola in finale promozione
La Tav Treviglio si è arresa in Toscana, perdendo 72-64 contro Montecatini nella gara 5 di semifinale playoff. La squadra biancoverde non riesce a qualificarsi per la finale promozione, interrompendo la propria corsa. La partita si è giocata al PalaTerme e ha deciso l’esito della serie. Con questa vittoria, Montecatini ha conquistato l’accesso alla finale. La stagione della Treviglio si conclude con questa sconfitta.
Si ferma in Toscana la corsa playoff della Tav Treviglio. I biancoverdi cedono 72-64 sul parquet del PalaTerme contro la T Tecnica Gema Montecatini nella decisiva gara 5 di semifinale e vedono così concludersi la propria stagione. Una sconfitta maturata al termine di una sfida combattuta, nella quale la squadra di coach Villa ha saputo reagire a un avvio difficile, arrivando persino a mettere la testa avanti nel punteggio prima dell’allungo decisivo dei padroni di casa nell’ultimo quarto. Costretto a fare i conti con rotazioni ridotte e un quintetto inedito formato da Rubbini, Galassi, Reati, Rossi e Zanetti, il tecnico trevigliese ha visto i suoi partire in salita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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