Sfuma il sogno della Tav Treviglio | Montecatini vince gara 5 e vola in finale promozione

Notizia in breve

La Tav Treviglio si è arresa in Toscana, perdendo 72-64 contro Montecatini nella gara 5 di semifinale playoff. La squadra biancoverde non riesce a qualificarsi per la finale promozione, interrompendo la propria corsa. La partita si è giocata al PalaTerme e ha deciso l’esito della serie. Con questa vittoria, Montecatini ha conquistato l’accesso alla finale. La stagione della Treviglio si conclude con questa sconfitta.