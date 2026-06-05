Si barrica in casa dopo aver ammazzato il vicino

Notizia in breve

Una persona si è barricata in casa dopo aver ucciso il vicino. La polizia è intervenuta sul posto e sta negoziando con l’uomo, che si è rifugiato all’interno dell’abitazione. Sul luogo sono presenti forze dell’ordine e ambulanza. La vittima è stata trovata senza vita, mentre l’aggressore si è chiuso nel suo appartamento, evitando qualsiasi contatto con gli agenti.