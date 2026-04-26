Quartieri Spagnoli si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere dopo aver picchiato la fidanzata

Un uomo si è barricata in casa ai Quartieri Spagnoli, minacciando di farsi esplodere. L'intervento dei carabinieri è scaturito da una lite con la fidanzata, che è stata messa in salvo durante la trattativa. La zona è stata evacuata e l'uomo è stato arrestato. Nessuno è rimasto ferito nell'episodio.

Intervento dei carabinieri in vico Conte di Mola ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Zona evacuata. L'uomo è stato arrestato dopo trattativa, salvata la ragazza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere: arrestato 23enneIntervento dei carabinieri in vico Conte di Mola, a Napoli, dopo la segnalazione di un’aggressione a una ragazza. Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere, poi si arrendeTempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in vico Conte di Mola, a Napoli, dove era stata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Rapina in banca a Napoli, le indagini su alcuni quartieri e quel precedente del 2018 della banda del buco. Quartieri Spagnoli, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere dopo aver picchiato la fidanzataIntervento dei carabinieri in vico Conte di Mola ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Zona evacuata. L’uomo è stato arrestato dopo trattativa, salvata la ragazza. fanpage.it Napoli, pistola pronta all'uso nei Quartieri Spagnoli: arrestato un 27enneBlitz dei Carabinieri nel cuore di Napoli: sequestrata una Beretta 98 Fs con matricola abrasa e 15 proiettili. In manette un 27enne già noto alle forze dell'ordine. ilgazzettinovesuviano.com