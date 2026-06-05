Si apre la grande fiera del fumetto Tre giorni tra cosplay e mostre Stasera il concerto di Tony Pitony

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La fiera del fumetto si apre al chiostro e si estende per tutta la città, con tre giorni di eventi. Oggi si svolgono esposizioni e attività legate ai fumetti, mentre questa sera si terrà un concerto di un artista noto. La manifestazione coinvolge anche il cosplay, con partecipanti vestiti da personaggi di fumetti e anime. La manifestazione continuerà fino a domenica, con diverse iniziative distribuite sul territorio.

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Il fumetto esce dal Chiostro e si prende l’intera città. Da oggi a domenica torna Cortona Comics, giunto alla quarta edizione sotto il tema " Identità Segrete ", con una formula che supera il concetto di fiera: per tre giorni piazze, vie e palazzi del centro storico diventano un palcoscenico diffuso, da attraversare e vivere più che da visitare. A tracciare il bilancio è Fabio Procacci, amministratore di Cortona Sviluppo e ideatore del festival, in cui ha creduto fin dalla prima edizione con il contributo dell’amministrazione comunale. "C’è grande soddisfazione per una manifestazione che sta crescendo in maniera significativa e che, anno dopo anno, sta assumendo una dimensione sempre più ampia e strutturata", spiega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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