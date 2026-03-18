Tony Pitony | sold out il concerto del 24 luglio

Il concerto di Tony Pitony del 24 luglio al Pisa Summer Knights 2026 è stato completato, con tutti i biglietti esauriti. L'evento si terrà nella cornice di Piazza dei Cavalieri, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La data è stata annunciata come sold out, confermando l'interesse per l'artista e l'attenzione dell'organizzazione.

È ufficialmente sold out la data di Tony Pitony al Pisa Summer Knights 2026 in programma il prossimo 24 luglio nella suggestiva cornice di Piazza dei Cavalieri. Lo ha annunciato Leg-Live Emotion Group, che ha organizzato la rassegna promossa dal Comune in collaborazione con Pisamo. Il risultato, ha spiegato la Leg, "conferma l’enorme entusiasmo del pubblico e l’attesa crescente per uno degli appuntamenti più vivaci dell’estate pisana e Tony Pitony si conferma tra i protagonisti più rilevanti della scena contemporanea: il singolo ‘ Donne ricche ’ ha ottenuto il Disco d’Oro, raggiungendo la Top 5 della classifica singoli e rimanendo per oltre due mesi nella Top 10 della Top 50 Italia di Spotify". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Tony Pitony Donne Ricche (Live 2024)

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non sarà solo! Abbiamo organizzato un evento corale imperdibile con ospiti mitici: Stefanoconlaesse: creator. mrCardillo: volto di mrCardillo e creator. Gianpiert: regista e produzione video. Luca Di Trapani: manager del progetto Tony Pitony. x.com