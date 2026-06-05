L’estate a Carrara si apre con la manifestazione White Carrara dedicata a marmo e design. L’assessore alla Cultura ha partecipato a Milano, presso l’Adi Design Museum, per presentare la mostra Designultra, inserita nella decima edizione dell’evento. La manifestazione si svolgerà prossimamente, coinvolgendo artisti e designer nel valorizzare il patrimonio lapideo locale attraverso esposizioni e iniziative culturali.

L’assessore alla Cultura Gea Dazzi ieri era a Milano nella sede dell’ Adi Design Museum per presentare la mostra Designultra, che sarà ospitata nell’ambito della decima edizione di White Carrara. Oggi l’inaugurazione alle 17 in piazza De Andrè. C’erano il presidente della Fondazione Adi Umberto Cabini, la curatrice Perla Gianni Falvo e il direttore artistico di White Carrara, Domenico Raimondi. La mostra Designultra, realizzata in collaborazione con il Comune di Carrara, con la curatela e progetto espositivo di Perla Gianni Falvo indaga il punto di incontro tra funzione ed espressione artistica, tra oggetto d’uso e rappresentazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si accende l’estate ’White Carrara’ celebra marmo e design. La creatività fa centro

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