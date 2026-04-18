Il centro cittadino si anima con l'apertura di nuovi locali dedicati alle donne, portando una ventata di creatività. Tra le sfide da affrontare ci sono le frane che interessano alcune aree, la mancanza di parcheggi e la gestione della movida notturna. Questi interventi puntano a rivitalizzare la zona, attirando visitatori e offrendo nuovi spazi di aggregazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità cercano soluzioni ai problemi sollevati.

Pur tra non pochi problemi – non ultimo le frane, la carenza di parcheggi e la movida da sistemare – Il centro storico di San Miniato continua a vivere una stagione di rinnovata energia e bellezza grazie all’intraprendenza di un gruppo di donne che hanno scelto di investire, credere e creare proprio qui, tra vicoli ricchi di storia e identità. Le ultime due aperture rappresentano un ulteriore tassello di questa rete virtuosa tutta al femminile. Da un lato lo studio d’arte di Tamara Merlini, un luogo dove la materia prende forma in ceramiche e mosaici d’autore capaci di raccontare storie, emozioni e territorio. Ogni pezzo è unico, frutto di ricerca estetica e sensibilità artistica, capace di dialogare con la tradizione reinterpretandola in chiave contemporanea.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centro si accende di creatività: "Le nuove aperture al femminile"

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