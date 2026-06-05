Showman morto mentre è al distributore il dolore del sindaco | Ciao Antonio

Un showman è morto mentre si trovava a un distributore di carburante a Marcianise. Il sindaco di Mugnano ha espresso il cordoglio della comunità, ricordando Antonio Di Bennardo con un messaggio di addio. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso, avvenuto mentre l’uomo era in attesa di fare rifornimento. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze o sulle eventuali cause del malore.

Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano, esprime il cordoglio di tutta la città per la scomparsa di Antonio Di Bennardo, che ha accusato il malore fatale mentre era da un benzinaio a Marcianise. “Esprimo profondo dolore per la scomparsa di un amico, Antonio Di Bennardo, che tutti conoscevamo come. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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