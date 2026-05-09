Antonio Rinaldi morto mentre gioca a calcetto lacrime e sgomento a Calitri e Vallata

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane commerciante di 29 anni è deceduto mentre giocava a calcetto con amici, provocando dolore e sgomento nelle comunità di Calitri e Vallata. L’incidente è avvenuto durante una partita, e sul caso sono in corso accertamenti. La cittadina di Vallata ha disposto il lutto cittadino in vista dei funerali. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e abitanti locali.

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Il ventinovenne, commerciante molto noto in zona, si è sentito male durante una partita con amici. Disposto il lutto cittadino a Vallata per i funerali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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