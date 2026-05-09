Antonio Rinaldi morto mentre gioca a calcetto lacrime e sgomento a Calitri e Vallata

Un giovane commerciante di 29 anni è deceduto mentre giocava a calcetto con amici, provocando dolore e sgomento nelle comunità di Calitri e Vallata. L’incidente è avvenuto durante una partita, e sul caso sono in corso accertamenti. La cittadina di Vallata ha disposto il lutto cittadino in vista dei funerali. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e abitanti locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui