Lutto a Mugnano muore improvvisamente lo showman Antonio Di Bennardo
Un uomo di 55 anni, noto showman e artista di Mugnano, è morto improvvisamente. La scomparsa è avvenuta senza preavviso, lasciando sgomento amici e familiari. Non sono stati resi noti i dettagli sulle cause del decesso. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale, che si sta stringendo intorno ai familiari. La salma sarà trasferita presso una struttura di medicina legale per gli accertamenti.
Morto improvvisamente Antonio Di Bennardo, noto showman e artista mugnanese. L'uomo aveva 55 anni ed era molto noto per le sue esibizioni nei locali dell'hinterland a nord di Napoli, in particolare "Senza Pensieri", una taverna sulla circumvallazione esterna dove il 55enne conduceva uno spettacolo al piano bar ogni weekend. A comunicarne la scomparsa via social è stato l'ex sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, con un post su Facebook: "Tutti conoscevamo come Antonio Di Bennardo Music Live. Di Antonio conservo ricordi bellissimi, legati anche ai tanti eventi organizzati insieme. Con la sua musica, la sua simpatia e la sua grande capacità di intrattenere, ha allietato diverse serate per tanti mugnanesi e non solo, lasciando un segno fatto di allegria, passione e umanità". 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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