lutto a mugnano muore improvvisamente lo showman antonio di bennardo

Notizia in breve

Un uomo di 55 anni, noto showman e artista di Mugnano, è morto improvvisamente. La scomparsa è avvenuta senza preavviso, lasciando sgomento amici e familiari. Non sono stati resi noti i dettagli sulle cause del decesso. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale, che si sta stringendo intorno ai familiari. La salma sarà trasferita presso una struttura di medicina legale per gli accertamenti.