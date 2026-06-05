Shiva live a Bari | ecco dove e quando

Le date di Shiva Live a Napoli, Roma e Bari sono tutte sold out. L’artista ha annunciato il raddoppio degli appuntamenti, con nuovi concerti programmati per il 25 novembre al Palapartenope di Napoli e il 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. A Bari, il concerto si terrà il 28 novembre. Gli eventi sono organizzati da Vivo Concerti.

A poche settimane dall’annuncio di Shiva Live 2026, sono SOLD OUT le date a Napoli, Roma e Bari. SHIVA annuncia il raddoppio degli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti e previsti mercoledì 25 novembre 2026 al Palapartenope di Napoli, domenica 29 novembre 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Shiva e Sfera fuori controllo sul palco

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