A Bari l' esposizione di uniformi storiche dell' Arma dei Carabinieri | ecco dove e quando
Dal 4 al 7 giugno, dalle 9 alle 20, in Piazza del Ferrarese a Bari, sarà aperta un’esposizione di uniformi storiche dell’Arma dei Carabinieri, all’interno dell’Ex Mercato del Pesce. L’evento si svolge in occasione del 212° anniversario di fondazione dell’Arma. L’esposizione si svolge tutti i giorni, con accesso libero, e presenta diversi capi storici dell’uniforme dei carabinieri.
Dal 4 al 7 giugno, dalle ore 09.00 alle 20.00, in occasione del 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Bari allestirà un’esposizione di uniformi storiche all’interno dell’Ex Mercato del Pesce, in Piazza del Ferrarese, offrendo al pubblico un percorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Segui gli aggiornamenti su Bari.
Notizie e thread social correlati
Novantasei candeline tra le uniformi dell'Arma: Agrigento festeggia il cavaliere AllottaA Agrigento, i carabinieri hanno organizzato una festa a sorpresa presso il comando provinciale per celebrare il novantaseiesimo compleanno...
Centenario Giotto Bizzarrini, agli Hangar Creativi ecco l'esposizione di auto storiche: il programmaGli Hangar Creativi ospitano una mostra dedicata al centenario di Giotto Bizzarrini, ingegnere automobilistico scomparso nel maggio 2024.
Temi più discussi: A Bari la mostra Schiavitù e tratta: vite spezzate fra Africa e Americhe 11-29 maggio 2026; Carabinieri, la storia dell’Arma in mostra con le uniformi d’epoca; Ecco Saetta, il cane robot dei carabinieri. Servirà a neutralizzare ordigni; Bari, da lunedì multe fino a 1000 euro per chi abbandona i rifiuti in strada.
#PalazzoDiCitta - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Oggi a Bari, in una location storica d’eccezione, l’esposizione degli abiti di Claudine. Moda, arte ed eleganza in un’atmosfera unica. Potete ammirare le sue creazioni fini alle ore 20, noi siamo super orgogliose! facebook
Più di un mese con Strixhaven - quali carte hanno lavorato di più per i tuoi mazzi? reddit
Le divise dei Carabinieri in mostra a Bari: Raccontano la nostra storia lunga 212 anniDa oggi a domenica (dalle 9 alle 20) si potrà visitare l’esposizione allestita nell’ex Mercato del pesce. Una selezione delle divise esposta nelle vetrine di ... bari.repubblica.it
Da Bari a Montecitorio il Museo della pace, esposizione itinerante che racconta guerre, numeri e diritti negatiFarà tappa anche alla Camera dei Deputati, dopo il primo allestimento previsto nei prossimi giorni nel foyer del teatro Petruzzelli di Bari, il progetto dell’Associazione Culturale L’Isola che non ... lagazzettadelmezzogiorno.it