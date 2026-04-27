Bisceglie | nuovi uffici comunali ecco dove e quando trovarli

A partire dal 27 aprile, i servizi di Protocollo e Affari Generali del Comune di Bisceglie saranno trasferiti in via Prof. Mauro Terlizzi. La modifica riguarda la sede di questi uffici, che si spostano all’interno della stessa città. La comunicazione riguarda tutti i cittadini e le aziende che dovranno rivolgersi ai nuovi uffici per le loro pratiche amministrative.

? Cosa sapere Bisceglie sposta Protocollo e Affari Generali in via Prof. Mauro Terlizzi dal 27 aprile.. La nuova sede unica centralizza i servizi amministrativi per ridurre tempi e spostamenti cittadini.. Dal 27 aprile 2026 l’Ufficio Protocollo e il Servizio Affari Generali di Bisceglie cambiano indirizzo, spostando tutte le operazioni presso la nuova sede situata in Via Prof. Mauro Terlizzi, 20. Il Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino ha comunicato ufficialmente che i due uffici comunali opereranno esclusivamente nel nuovo spazio, posizionato esattamente di fronte alla Caserma dei Carabinieri e nelle immediate vicinanze dell’Ufficio Elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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