Shary Moretti il debutto che emoziona | al campionato interregionale Abruzzo Acsi Cup vince l’inclusione

Notizia in breve

Durante il fine settimana si è svolto il campionato interregionale Abruzzo Acsi Cup – 1° Memorial Federico Perrotti, con la partecipazione di atleti provenienti da varie regioni. La manifestazione ha visto numerose esibizioni, tra cui quella di un debuttante che ha ottenuto una vittoria significativa. L’evento ha coinvolto atleti di diverse età e livelli, promuovendo valori di inclusione e talento. La competizione si è svolta senza incidenti e con un’ampia partecipazione di pubblico.