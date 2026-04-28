Lanciano mette i pattini | al Parco delle Rose il primo campionato interregionale federale Abruzzo-Marche
Sabato 2 maggio, la pista di pattinaggio nel Parco delle Rose a Lanciano sarà teatro del primo campionato interregionale federale Abruzzo-Marche di freestyle roller cross. L’evento coinvolgerà atleti di diverse categorie, dai più giovani agli over, provenienti dalle due regioni. La competizione vedrà squadre sfidarsi in diverse prove, con l’obiettivo di determinare i migliori pattinatori tra le due aree.
La pista di pattinaggio di Villa delle Rose, a Lanciano, ospiterà sabato 2 maggio il 1° Campionato interregionale federale Abruzzo-Marche di freestyle roller cross: le due regioni si sfideranno nelle varie categorie, dai giovanissimi fino ad arrivare agli over. La manifestazione è stata.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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