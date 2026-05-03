campionato interregionale di taekwondo il fight club apiro vince nove medaglie

Al campionato interregionale di taekwondo Emilia Romagna, il Fight Club Apiro ha conquistato nove medaglie. La competizione ha visto la partecipazione di oltre 1.000 atleti provenienti da diverse regioni. La squadra ha gareggiato in diverse categorie, ottenendo risultati che hanno contribuito ad arricchire il medagliere complessivo. La manifestazione si è svolta in un clima di grande coinvolgimento tra gli appassionati di arti marziali.

Si è impreziosito il medagliere del Fight club Apiro dopo il campionato interregionale Emilia Romagna di taekwondo, in cui si è distinto tra gli oltre 1.300 gli iscritti. L’appuntamento è stato organizzato in due giorni nel Play Hall di Riccione. Il Fight club Apiro è stato impegnato con nove giovani e nove sono le medaglie conquistate dalla compagine guidata dall’istruttore Gianni Federici. Hanno vinto l’oro Diego Cartuccia, Viola Coppari e Tommaso Ciampichetti; l’argento è stato ottenuto da Ivana Talimalu che si è distinta combattendo fino alla finale; col bronzo hanno concluso le rispettive sfide Santiago Spinaci, Sofia Battistoni, Serena Coppari, Anita Analla e Silvia Ciciliani che hanno dimostrato di essere in soddisfacente crescita sotto il profilo tecnico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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